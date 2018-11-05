На ферме в Чаусском районе разорвался котел, погиб сторож

5 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Чаусском районе в результате разрыва котла на ферме погиб сторож, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в деревне Каменка 2 ноября около 21.00 в помещении котельной здания молочно-товарной фермы. Из-за разрыва твердотопливного котла погиб 57-летний сторож-кочегар.

Повреждены стены из сэндвич-панелей и оконный блок котельной. Причина разрыва устанавливается. К проверке подключились сотрудники СК.-0-