На ферме в Чаусском районе разорвался котел, погиб сторож

5 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Чаусском районе в результате разрыва котла на ферме погиб сторож, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел в деревне Каменка 2 ноября около 21.00 в помещении котельной здания молочно-товарной фермы. Из-за разрыва твердотопливного котла погиб 57-летний сторож-кочегар.
Повреждены стены из сэндвич-панелей и оконный блок котельной. Причина разрыва устанавливается. К проверке подключились сотрудники СК.-0-
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