На ферме в Кореличском районе погиб работник

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели работника одной из ферм Корелического района. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел около 14.30 17 февраля на молочно-товарной ферме сельхозпредприятия. 58-летний слесарь обслуживал скреперную систему по удалению навоза. В это время в полость работающего приводного барабана упал его мобильный телефон.

Фото из Telegram-канала СК

Предварительно установлено, что работник нарушил технику безопасности и попытался достать телефон. Руку мужчины затянуло в барабан. Полученные травмы оказались смертельными.

Следователи совместно с экспертами осмотрели место происшествия, опросили руководителей и работников хозяйства, изъяли документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу.-0-