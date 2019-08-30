На гомельчанина заведено уголовное дело за убийство бездомного котенка

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
По данным следствия, 7 июля 54-летний гомельчанин на территории частного домовладения отмечал вместе с гостями день рождения дочери своей сожительницы. Когда приглашенные разошлись, мужчина остался во дворе. В это время бездомный котенок запрыгнул на стол и попытался съесть оставленную еду. Это вызвало у мужчины гнев. Он схватил котенка, отнес его на пустырь возле дома и убил.
Свидетелями произошедшего стали случайные прохожие - женщина с четырехлетним сыном, которая и заявила о случившемся в милицию.
Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.339-1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии заведомо малолетнего) УК. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-