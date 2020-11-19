На гомельском предприятии разорвало газовый котел

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ОАО "Коминтерн" разорвался газовый технологический котел, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация об инциденте поступила спасателям 18 ноября в 10.03. В момент происшествия в котельной находился оператор. Он не пострадал. Разрушены взрывные клапаны и внешняя обшивка котла, выбиты стекла в девяти окнах в котельной. Технологический процесс предприятия не нарушен.

Причину ЧП устанавливают. Вероятно, это произошло из-за повышения давления в топочном котле.-0-