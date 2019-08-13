На гомельском предприятии внезапно умер сварщик

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 29-летнего мужчины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
По предварительной информации, сегодня на рабочем месте скончался сварщик ОАО "Гомсельмаш". Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-0-
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