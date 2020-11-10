10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На госгранице задержана группа контрабандистов, в которую входил украинский полицейский. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"6 ноября в Малоритском районе брестские пограничники задержали двоих граждан Беларуси 1992 и 1995 года рождения и гражданина Украины 1988 года рождения. Мужчины намеревались незаконно переместить через государственную границу табачные изделия белорусского производства. Для осуществления своего плана контрабандисты пытались подкупить белорусского пограничника", - рассказали в ГПК.

В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Украины - действующий сотрудник украинской полиции. Несмотря на профессию, житель соседней страны умышленно нарушил белорусскую границу для нелегального заработка. Идейным вдохновителем группы был еще один гражданин Украины, который находится на территории сопредельного государства. Он разработал и организовал исполнение всей преступной схемы.

В результате обысков по местам регистрации и жительства граждан Беларуси изъяты охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, пять мобильных телефонов, две рации с зарядным устройством, флеш-накопители, ноутбук и "черная" бухгалтерия контрабандистов.

По изъятым товарам и технике назначены криминалистические экспертизы. За дачу взятки возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.-0-