На границе с Литвой задержали пьяного лихача

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники совместно с литовскими коллегами Варенского пограничного отряда сегодня пресекли попытку незаконного пересечения границы, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Днем гродненские пограничники получили информацию о возможном нарушении границы из Беларуси в Литву. Они незамедлительно проинформировали об этом литовских коллег.

Фото ГПК

К предполагаемому месту нарушения выдвинулась тревожная группа. Рядом с границей белорусские и литовские пограничники обнаружили застрявшую в канаве иномарку.

Во время разбирательства было установлено, что автомобилем управлял пьяный 30-летний житель Щучинского района. По словам мужчины, он отметил день своего рождения и решил прокатиться на авто. Оказавшись на лесной дороге, он потерял ориентировку и начал движение, как выяснилось позже, к государственной границе. На его пути оказался шлагбаум, который остался незамеченным вплоть до момента столкновения. Водитель не справился с управлением и на поврежденном авто съехал в канаву.

Молодой человек задержан, его действиям будет дана правовая оценка.-0-