5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков в Бресте. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Спецоперацию в Ивьевском районе вечером 4 июня провели оперативники ГУБОПиК совместно с милицией Гродненской области и коллегами из Лидской пограничной группы. Жителей Бреста 21 и 27 лет задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси). Они находились в международном розыске за участие в массовых беспорядках.

По информации ГУБОПиК, фигуранты скрывались в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.

"На задержанных составили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы Беларуси. Оба правонарушителя являются участниками околофутбольного движения неонацистской направленности", - сказала Ольга Чемоданова.-0-