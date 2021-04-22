На границе с Польшей под Гродно задержали двоих нарушителей

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22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На границе с Польшей под Гродно задержаны выходцы с Ближнего Востока. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Ночью 22 апреля на пульт дежурного пограничной заставы "Беляны", охраняющей участок белорусско-польской границы в Гродненском районе, поступил сигнал сработки сигнализационного комплекса.
Тревожная группа обнаружила двоих неизвестных. На месте задержания молодые люди внятных объяснений о том, почему находятся ночью рядом с границей, дать так и не смогли.
"Одним из нарушителей оказался 23-летний уроженец Ирака. Личность второго вскоре будет установлена", - сообщили в Госпогранкомитете.
За нарушение государственной границы и пограничного режима задержанным грозит штраф и депортация.-0-