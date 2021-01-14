На границе за два месяца задержаны 5 белорусов с поддельными документами

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние два месяца пограничники выявили 5 белорусов с поддельными или подложными документами. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Так, в декабре 2020 года в одном из автодорожных пунктов пропуска Брестской погрангруппы задержали двух граждан Беларуси, у которых были командировочные удостоверения с признаками полной подделки. Молодые люди въезжали в Беларусь из Польши и хотели уклониться от отбывания периода самоизоляции по возвращении в связи с распространением COVID-19. При осмотре их транспортного средства были обнаружены две печати с реквизитами субъектов хозяйствования России и Польши.

Также в двух автодорожных пунктах пропуска Брестской погрангруппы и Лидского погранотряда задержаны три белоруса с трудовыми договорами и командировочными удостоверениями от несуществующих организаций. По всем фактам нарушений проводятся доследственные проверки.

Госпогранкомитет напоминает, что за использование поддельных или подложных документов при пересечении границы грозит уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет.-0-