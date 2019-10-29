На Гродненском стеклозаводе обнаружили учебную гранату

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Учебная граната стала причиной экстренной остановки одного из цехов ОАО "Гродненский стеклозавод". Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Во второй половине дня 28 октября работники предприятия заметили на механической ленте для подачи стекла в дробильную машину предмет, похожий на гранату. Работу цеха остановили.

"На место выехала саперно-пиротехническая группа. Из здания эвакуировали 7 работников. Специалисты установили, что вместе со стеклобоем на ленту попал корпус учебной гранаты Ф-1, предположительно времен Великой Отечественной войны", - отметили в милиции. Находка опасности не представляла.

Правоохранители отметили, что работники предприятия поступили правильно. Потенциально опасный предмет они не трогали и сразу сообщили о нем в милицию. Подобные находки не редкость. Например, около месяца назад при ремонте крыши в доме по ул.Гагарина в областном центре строители нашли три боевых гранаты. Они также сразу сообщили об обнаруженных предметах правоохранителям.-0-