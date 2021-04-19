На "Гродно Азоте" внепланово остановился цех "Аммиак-4"

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" произошла внеплановая остановка оборудования цеха "Аммиак-4". Угрозы экологии и жителям города нет, говорится в сообщении, размещенном на портале газеты предприятия, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 14:35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха "Аммиак-4". Причиной этому стали ошибочные действия персонала электроцеха при выполнении планового обслуживания. Ситуация также повлекла остановку технологически связанного цеха "Карбамид-4".

"Цех "Аммиак-4" восстановит свою работу в течение суток с последующим пуском цеха "Карбамид-4", - сказали на предприятии.

Подчеркивается, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.-0-