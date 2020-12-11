На кладбище под Пинском нашли снаряды

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. На кладбище в Пинском районе сегодня во время земляных работ найдены три снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Около 11.00 в дежурную часть Пинского РОВД сообщили, что на кладбище в деревне Галево копали могилу и обнаружили три снаряда. Туда оперативно выехали милиционеры и оцепили место. Также вызвали саперов, которые обследуют территорию и найденные боеприпасы.

Наталья Сахарчук обратила внимание, что при обнаружении похожих на снаряды предметов нельзя до них дотрагиваться. О находке нужно сразу сообщить в милицию и отойти на безопасное расстояние.-0-