На комбинате силикатных изделий в Минске горел полистирол, пострадавших нет

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На комбинате силикатных изделий в Минске загорелись бункеры пенополистирола, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горели деревянные окна на высоте 15 м здания цеха №2. Со слов работников комбината, внутри хранился пенопласт.

Фото МЧС

Спасатели выяснили, что на участке дозировки вспененного полистирола загорелись его вспенивающиеся гранулы в шести бункерах общей загрузкой 6 т, деревянная отделка и оконные рамы на общей площади 200 кв.м.

Пожар локализован и ликвидирован. Эвакуация не потребовалась. Пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки электровентилятора).-0-

Фото МЧС