На комбинате в Добрушском районе обрушилась конструкция

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произошло обрушение пролета на горно-обогатительном комбинате в Добрушском районе. Пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 15.53 спасателям поступило сообщение об обрушении конструкции на горно-обогатительном комбинате филиала ОАО "Гомельстекло" в агрогородке Луговец-Калинино Добрушского района. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что обрушился пролет галереи по подаче песка длиной 25 м. Техпроцесс комбината остановлен", - проинформировали в ведомстве.

Причина обрушения устанавливается.-0-