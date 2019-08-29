На Логойском тракте и по ул. Я.Коласа из-за ДТП остановились трамваи

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановка трамваев нескольких маршрутов произошла в Минске на улицах Логойский тракт и Якуба Коласа. Такую оперативную информацию опубликовало на своем сайте ГП "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.

"С 13.14 на ул.Логойский тракт, Я.Коласа в направлении пл. Я.Коласа из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 5, 6", - сказано в сообщении.

Очевидцы происшествия сообщили БЕЛТА, что маршрутка въехала в легковой автомобиль на трамвайных путях.-0-