На Логойском тракте и по ул. Я.Коласа из-за ДТП остановились трамваи

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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановка трамваев нескольких маршрутов произошла в Минске на улицах Логойский тракт и Якуба Коласа. Такую оперативную информацию опубликовало на своем сайте ГП "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.
"С 13.14 на ул.Логойский тракт, Я.Коласа в направлении пл. Я.Коласа из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 5, 6", - сказано в сообщении.
Очевидцы происшествия сообщили БЕЛТА, что маршрутка въехала в легковой автомобиль на трамвайных путях.-0-
Движение трамваев на Логойском тракте и по ул. Я.Коласа в Минске восстановлено
Как сообщалось ранее, с 13.14 на ул. Логойский тракт, Я.Коласа в направлении пл. Я.Коласа из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 5, 6.