22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На М1 пешеход погиб под колесами грузовика. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

"21 октября около 23.05 на 425-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ 57-летний водитель на автомобиле "Даф" в сцепке с полуприцепом ехал по крайней правой полосе со стороны Орши в направлении Минска и совершил наезд на 67-летнего пешехода, который двигался по проезжей части по правой стороне", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Беларуси за 9 месяцев произошло 783 ДТП с участием пешеходов, в которых 135 человек погибли и 671 получил ранения. По их собственной вине случилось 299 наездов, в 129 из этих случаев пешеходы находились в состоянии опьянения.

К трагическим последствиям приводит пренебрежение пешеходами элементарными требованиями безопасности: неожиданный выход перед движущимся транспортом, переход дороги вне предназначенных для этого мест, нахождение на проезжей части в состоянии опьянения, отказ от использования в темное время суток световозвращающих элементов. Согласно ПДД пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии можно идти по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортным средствам. Это позволит увидеть проезжающий транспорт и своевременно среагировать на опасность.

Пересекая дорогу, пешим участникам движения необходимо быть предельно внимательными и поступать так, чтобы не создавать для себя дополнительного риска попасть под колеса автомобиля. "Не выходите на проезжую часть из-за предметов, которые могут помешать водителю вас заметить: припаркованных автомобилей, деревьев, мусорных баков. Переходите улицу только по пешеходному переходу при разрешающем сигнале светофора. На нерегулируемый переход выходите, будучи уверенными, что водители вас пропускают. Внимательно оценивайте дорожную ситуацию, смотрите в сторону, откуда может появиться движущийся транспорт. Обращайте внимание на автомобили, которые разворачиваются или поворачивают налево. Не проходите за движущимися задним ходом автомобилями, водители могут вас не заметить", - отметили в ГАИ.

Кроме того, необходимо быть особенно внимательными при движении в темное время суток. Чтобы дать водителям шанс заранее заметить пешехода в свете фар и при необходимости принять меры для остановки автомобиля, прикреплять к одежде и личным вещам браслеты, подвески или повязки из световозвращающего материала.

Нарушение правил дорожного движения пешеходом влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 3 базовых величин.-0-