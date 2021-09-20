20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На М1 столкнулись две легковушки - погибла пассажирка. Об этом информирует в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"19 сентября около 20.00 на 162-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ 22-летняя жительница Ивацевичского района за рулем "Лады Веста", по предварительной информации, при развороте не уступила дорогу и столкнулась со встречным "Мицубиси" под управлением 24-летней брестчанки. В результате ДТП 31-летняя минчанка - пассажирка "Лады" - погибла", - рассказали в МВД.

25-летняя пассажирка "Лады" и 44-летний пассажир "Мицубиси" госпитализированы.-0-