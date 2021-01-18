На М1 задержали дилеров с 1 кг мефедрона

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На М1 наркоконтроль задержал двоих дилеров с 1 кг мефедрона. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Спецоперацию по пресечению канала поставки психотропов в Беларусь провели оперативники УВД Минской области и Борисовского РУВД. При поддержке сотрудников ГАИ и ОМОН причастные к преступной деятельности лица были задержаны 15 января на трассе М1 в Борисовском районе", - рассказали в МВД.

Иномарку, на которой передвигались 20-летний минчанин и 23-летний житель Червенского района, правоохранители остановили вблизи автозаправки. В салоне оперативники нашли и изъяли два больших свертка. В них, по заключению экспертов, хранилось особо опасное психотропное вещество мефедрон общим весом более 1 кг. Выяснилось, что молодые люди работали на виртуальный наркомаркет: зелье получали в России, перевозили его в нашу страну, фасовали и делали закладки на территории Минской области.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигуранты водворены в ИВС и проверяются на причастность к аналогичным противоправным фактам. Старший подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за грабеж.-0-