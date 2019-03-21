На мехдворе хозяйства в Столинском районе загорелась скирда соломы

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пожарные спасли от огня 30 т соломы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
Инцидент произошел сегодня в 15.20 в ОАО "Коротичи". На территории мехдвора, огороженного бетонным забором, загорелась скирда соломы массой 55 т прошлогоднего укоса. По прибытии спасателей к месту скирда была полностью охвачена огнем. Спасателям удалось локализовать и ликвидировать пожар. Огонь уничтожил 25 т соломы.
Пострадавших в результате ЧП нет. Причина пожара устанавливается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3925 BYN
|2.387 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.0963 BYN
|2.097 BYN
|2.101 BYN
|RUB
|3.2894 BYN
|3.282 BYN
|3.29 BYN