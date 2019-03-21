На мехдворе хозяйства в Столинском районе загорелась скирда соломы

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пожарные спасли от огня 30 т соломы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Инцидент произошел сегодня в 15.20 в ОАО "Коротичи". На территории мехдвора, огороженного бетонным забором, загорелась скирда соломы массой 55 т прошлогоднего укоса. По прибытии спасателей к месту скирда была полностью охвачена огнем. Спасателям удалось локализовать и ликвидировать пожар. Огонь уничтожил 25 т соломы.

Пострадавших в результате ЧП нет. Причина пожара устанавливается.-0-