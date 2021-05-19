Фото МЧС
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте обрушения моста в Борисовском районе работают следователи, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Днем поступило сообщение об обрушении моста на автодороге Р67 (Борисов - Березино - Бобруйск) возле деревни Семеньковичи. По предварительной информации, повреждены два автомобиля, легковой и грузовой. Пострадавших нет. Движение на данном участке дороги ограничено.
"Прямо сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина. Опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в СК.-0-
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