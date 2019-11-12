На месте пожара на территории парка боевых машин в Гродно работает комиссия Минобороны

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно, где произошел пожар, работает комиссия Министерства обороны, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Сейчас на месте работает комиссия Минобороны, лично заместитель министра обороны по вооружению и заместитель министра обороны по тылу", - проинформировали в министерстве.

Повреждены три единицы вооружения. Причины возгорания выясняются.

В тушении принимали участие пожарные расчеты МЧС. Пострадавших нет.-0-