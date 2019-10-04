На минской стройке рабочего убило упавшей балкой

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования на строительном объекте, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 3 октября на стройке по ул.Грушевской в результате падения деревянной балки с 11-го этажа был смертельно травмирован 40-летний монтажник-стропальщик. "Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены работники организации. Изъята документация по охране труда и технике безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ", - проинформировали в СК.

Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-