На Минской ТЭЦ-2 сломался ртутный манометр, спасатели собрали 4 кг ртути

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На столичной ТЭЦ-2 спасатели собрали 4 кг вытекшей из монометра ртути, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Столичным спасателям днем 4 февраля от начальника ТЭЦ-2 поступило сообщение о том, что во время демонтажных работ разлилась ртуть. "Выяснилось, что в главном корпусе турбинного отделения произошло вытекание ртути из дифференциального ртутного манометра. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, технологический процесс не нарушен", - проинформировали в МЧС.

"Было собрано 4 кг ртути, еще 3 кг остались в демонтированном приборе. При помощи ртутного анализатора проведены замеры наличия паров в воздухе. Превышения предельно допустимых концентраций не выявлено. Собранная ртуть помещена в полимерную емкость и изъята для дальнейшей утилизации", - рассказали в ведомстве.-0-