На минском пляже пьяные братья мешали отдыхающим и при задержании оказали сопротивление патрульным

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое братьев на минском пляже распивали алкоголь и вели себя вызывающе, при задержании оказали сопротивление патрульным. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

19 июля около 19.30 сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома в ходе патрулирования Цнянского водохранилища обратили внимание на двоих мужчин, которые распивали спиртные напитки на территории пляжной зоны и вели себя вызывающе, чем доставляли неудобства для других отдыхающих. Для пресечения нарушения административного законодательства сотрудники милиции приняли решение задержать мужчин и доставить в территориальный орган внутренних дел для проведения дальнейшего разбирательства. При сопровождении последних в служебный автомобиль один из задержанных оказал неповиновение, а другой применил физическую силу в отношении правоохранителя.

Мужчин доставили в Советское РУВД Минска, где результат освидетельствования показал 1,73 и 2 промилле.

Задержанные минчане 28 и 23 лет являются братьями. Ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, мужчины привлекались к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка и нравственности.

В отношении 23-летнего минчанина начат административный процесс за оказание неповиновения сотруднику милиции, в отношении второго задержанного следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.-0-