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10 ноября 2020, 09:54

На минском предприятии задержали похитителей меди

Фото ГУВД Мингорисполкома
Фото ГУВД Мингорисполкома

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска во время проверочных мероприятий установили факт хищения лома меди, принадлежащей государственному предприятию. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"По информации оперативников, 38-летний заместитель начальника одного из государственных предприятий Минска вместе с подчиненным при плановых работах по замене контактной сети на одном из предприятий столицы похитили 400 кг лома меди. Похищенное планировали сдать на металлолом, а вырученные денежные средства поделить между собой", - рассказали в ГУВД.

Фото ГУВД Мингорисполкома
Фото ГУВД Мингорисполкома

Правоохранители задержали мужчин с поличным при попытке сбыта похищенного имущества. Общая сумма ущерба составила более Br4200.

Материалы проверки переданы в Минский РОСК, где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-

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