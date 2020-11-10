На минском предприятии задержали похитителей меди

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска во время проверочных мероприятий установили факт хищения лома меди, принадлежащей государственному предприятию. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"По информации оперативников, 38-летний заместитель начальника одного из государственных предприятий Минска вместе с подчиненным при плановых работах по замене контактной сети на одном из предприятий столицы похитили 400 кг лома меди. Похищенное планировали сдать на металлолом, а вырученные денежные средства поделить между собой", - рассказали в ГУВД.
Правоохранители задержали мужчин с поличным при попытке сбыта похищенного имущества. Общая сумма ущерба составила более Br4200.
Материалы проверки переданы в Минский РОСК, где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-