9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском тракторном заводе произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

8 апреля в 23.34 поступило сообщение о загорании складского помещения в Партизанском районе по улице Долгобродской, 29 (территория ОАО "МТЗ").

Случилось воспламенение масла в металлической консервационной ванне на участке консервации склада №541 с последующим загоранием деревянных элементов кровли на общей площади 50 кв.м, отметили в МЧС.

В результате пожара повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие склада, закопчен консервационный участок.

Причина пожара устанавливается.-0-

Фото МЧС