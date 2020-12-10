На МКАД автомобиль "поскользнулся" и наехал на осветительную мачту

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на МКАД автомобиль сбил осветительную мачту, передает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем "Рено", двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны пр. Победителей в направлении д. Зацень, и на 42 км МКАД допустил неуправляемый занос машины, выехал за пределы проезжей части и наехал на осветительную мачту.

В результате ДТП водитель и пассажир, девушка 2001 года рождения, с травмами доставлены в медучреждения. Мачта в результата наезда упала на проезжую часть. Автомобиль получил механические повреждения.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа. Инспекторы участвуют в осмотре места происшествия, оформляют документацию. Видимых признаков алкогольного опьянения у водителя нет. Результаты анализа крови будут позже.

Водитель утверждает, что не помнит момент наезда.-0-