4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД автомобиль сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai двигался по МКАД со стороны улицы Казинца в направлении проспекта Дзержинского и совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

"Уважаемые пешеходы, не подвергайте свою жизнь опасности. Пересекайте проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы на своей одежде", - добавили в ГАИ.-0-

Возбуждено уголовное дело по факту наезда на пешехода на МКАД