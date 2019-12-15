На МКАД "Фиат" наехал на разделительное заграждение – пострадал пассажир авто

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин 1983 года рождения, управляя автомобилем "Фиат", двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Монтажников. В районе 31-го километра он не справился с управлением и въехал в разделительное заграждение, сообщает в своем Телеграм-канале МВД Беларуси.

В результате ДТП пострадал пассажир авто. Водитель с места происшествия хотел скрыться, но его задержали сотрудники ГАИ. Он был направлен на медосвидетельствование. По сообщению начальника отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александры Поповой, минчанин лишен права управления транспортными средствами. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и комитета судебных экспертиз по г. Минску.-0-