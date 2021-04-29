На МКАД горел автомобиль

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД в результате ДТП загорелся автомобиль - работники МЧС ликвидировали пожар. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня. В 12.26 от очевидцев поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на внутреннем кольце МКАД напротив ул.Уборевича, 77. На место выехали работники МЧС.

Когда работники прибыли к месту вызова, автомобиль был охвачен пламенем. Выяснилось, что "Ситроен Берлинго" (2012 г.в.) загорелся в результате ДТП. Пострадали мужчина и женщина.

Работники МЧС ликвидировали возгорание в 12.36. Обстоятельства инцидента выясняются.-0-