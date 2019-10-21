На МКАД горела фура

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром спасатели тушили фуру, горевшую открытым пламенем на МКАД, сообщили БЕЛТА в МЧС.
"В 9.12 поступило сообщение о возгорании седельного тягача DAF на 25-м км внутреннего кольца МКАД, - рассказали в ведомстве. - Когда работники МЧС прибыли, кабина фуры была охвачена пламенем. Через 10 минут после сообщения о возгорании пожар был ликвидирован".
В результате пожара повреждена кабина тягача и полуприцеп. Никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются. -0-