30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД грузовик наехал на осветительную мачту - водитель был пьян. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"29 декабря водитель 1988 года рождения, управляя грузовым седельным тягачом МАН с полуприцепом, двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны пр.Независимости в направлении ул.Скорины в первой полосе движения. В районе 2-го км он совершил наезд на осветительную мачту, которая от удара упала на проезжую часть и частично перекрыла движение. С места ДТП водитель уехал", - рассказали в ГАИ.

Однако в 21.50 в районе 18-го км МКАД водитель был остановлен. Употребление спиртных напитков мужчина отрицал, однако от него исходил запах алкоголя, в связи с чем он был доставлен в учреждение здравоохранения, где по результатам освидетельствования было установлено наличие алкогольного опьянения. Концентрация паров алкоголя - 0,57 промилле.

В отношении водителя составлен протокол об административных правонарушениях по ч.1 ст.18.16 (санкция указанной части статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года) КоАП.

"Уважаемые водители, вы должны помнить о том, что, садясь за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вы рискуете своей жизнью, а также ставите под угрозу жизнь и здоровье окружающих, - отметили в ГАИ. - Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения, либо передает управление транспортным средством такому лицу, либо отказывается от прохождения проверки (освидетельствования) повторно в течение года после наложения административного наказания по ст.18.16 КоАП, то в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст.317-1 УК. Кроме того, согласно ч.6 ст.61 УК, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 317-1 УК (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц)".

Сотрудники ГАИ в период праздничных дней несут службу в усиленном варианте. Особое внимание уделено выявлению нетрезвых водителей.-0-