На МКАД грузовой автомобиль совершил столкновение с тремя легковушками

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД грузовой автомобиль "Сканиа" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями. Информацию об этом в своем Telegram-канале разместило управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации водитель грузового автомобиля "Сканиа", двигаясь по МКАД со стороны пр-та Дзержинского в направлении ул. Мазурова, не справился с управлением и в районе ул. Громова совершил наезд на разделительный парапет, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями. Телесные повреждения получили два пассажира легковушек. Проводится поверка.

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция напоминает о том, что водитель должен быть внимательным и осторожным.

Берегите себя и своих близких! Учитывайте погодные условия. Выбирайте безопасную скорость движения, не совершайте резких маневров.-0-

На участке МКАД затруднено движение