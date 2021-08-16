16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД из-за ДТП затруднено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





"В связи с ДТП на 3-м км МКАД затруднено движение по внутреннему кольцу, на участке от ул. Скорины до ул. Илимской", - рассказали в ГАИ.





На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.





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ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-