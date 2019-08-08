На МКАД легковой автомобиль насмерть сбил пешехода

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковой автомобиль сбил пешехода, сообщаеется в Telegram-канале МВД Республики Беларуси. В сообщении говорится, что оперативно на место ДТП выехали медики, следственно-оперативная группа и ГАИ.

По предварительной информации, водитель иномарки 1981 года рождения двигался со стороны проспекта Победителей в сторону ул. Тимирязева, когда внезапно проезжую часть начали перебегать два человека. На одного из пешеходов - мужчину 1991 года рождения - автомобиль совершил наезд.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его товарищ с места происшествия скрылся.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе местонахождение скрывшегося пешехода, а также физическое состояние участников ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-