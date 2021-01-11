11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковушка наехала на осветительную мачту - работниками МЧС спасен водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"10 января в 20.26 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 42 км внутреннего кольца МКАД в Минске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Corolla с мачтой уличного освещения", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС при помощи специального аварийно-спасательного инструмента из авто был извлечен водитель, который после осмотра медиками был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.-0-