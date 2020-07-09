На МКАД легковушка сбила лося

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковой автомобиль сбил лося, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 8 июля около 23.35. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota 1991 года рождения ехал по МКАД со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Франциска Скорины во второй полосе движения и сбил лося. Животное пересекало проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

Водитель не пострадал. Животное погибло на месте. По факту ДТП проводится проверка.-0-