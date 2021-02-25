На МКАД легковушка сбила мужчину

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло на МКАД - следователи работают на месте происшествия. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня утром 28-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, на 21-м км внутреннего кольца МКАД совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его личность устанавливается", - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о ДТП, следователи просят сообщить по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.-0-