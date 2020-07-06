На МКАД легковушка съехала в кювет и врезалась в осветительную мачту

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в осветительную мачту. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 5 июля. По предварительной информации, водитель "Фольксвагена" двигался по внешней стороне МКАД в третьей полосе движения со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Чижевских. При торможении автомобиль занесло, он съехал в кювет, врезался в осветительную мачту и перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал.-0-