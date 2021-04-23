На МКАД легковушка снесла знак и оказалась в кювете

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковой автомобиль снес знак и оказался в кювете. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, около 10.30 водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген", двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Свислочской в направлении ул.Ташкентской. Водитель не справился с управлением, совершил наезд на дорожный знак, после чего выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет.

Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости быть максимально осторожными за рулем, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров и торможений.-0-