На МКАД легковушка ушла в неуправляемый занос и врезалась в осветительную мачту

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковушка врезалась в осветительную мачту. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen двигался в третьей полосе по внешнему кольцу МКАД. На 17-м км он не справился с управлением, ушел в неуправляемый занос, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель доставлен в БСМП. На месте работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета, специалист управления ГКСЭ по Минску.-0-