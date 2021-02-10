10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковушка влетела в стоящий автомобиль - пострадали два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, водитель автомобиля "Ниссан", двигаясь по МКАД со стороны ул. Кижеватова в направлении Игуменского тракта, при перестроении не учел погодные и метеорологические условия, ушел в неуправляемый занос и совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль "Хендай", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителя и пассажира автомобиля "Ниссан" заблокировало в салоне транспортного средства. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали их. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранения.-0-