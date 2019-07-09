На МКАД легковушка врезалась в микроавтобус

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса Lublin и автомобиля Renault на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 14.00 в районе 32-го км внутреннего кольца. По предварительным данным, водитель микроавтобуса 1961 года рождения остановился по техническим причинам и вышел из салона, чтобы достать знак аварийной остановки. В этот момент в транспортное средство врезалась легковушка.
Оба водителя доставлены в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, специалист ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.-0-
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