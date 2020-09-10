На МКАД легковушка врезалась в осветительную мачту

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в осветительную мачту на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, водитель 1964 года рождения на автомашине "Рено" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны ул.Чижевских в направлении ул.Свислочской. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.-0-