5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковушка врезалась в осветительную мачту. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW 1995 года рождения двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Машиностроителей в направлении улицы Ауэзова. В районе 11-го км МКАД он не справился с управлением. Автомобиль оказался за пределами проезжей части, совершил наезд на осветительную мачту и съехал в кювет", - рассказали в ГАИ.

Автомобиль получил механические повреждения. Водитель доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка.-0-.