29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковушка врезалась в разделительное ограждение и опрокинулась, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель "Пежо" 1998 года рождения двигалась по МКАД (внутреннее кольцо) со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта в третьей полосе. Она не справилась с управлением и врезалась в разделительное ограждение. Далее выехала за пределы проезжей части, после чего транспортное средство опрокинулось", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.-0-