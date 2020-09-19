На МКАД лось попал под колеса микроавтобуса

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД микроавтобус сбил лося. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации Госавтоинспекции, микроавтобус Renault под управлением водителя 1987 года рождения двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Илимской в направлении ул.Байкальской. На 8-м км автодороги он совершил наезд на лося, когда животное выбежало на проезжую часть.
В результате ДТП лось погиб. Автомобиль получил механические повреждения. Пострадавших нет.-0-