14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД мотоциклист наехал на бордюр и опрокинулся. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 12 сентября около 13.00. По предварительной информации, 48-летний водитель мотоцикла, двигаясь по внешнему кольцу МКАД, не справился с управлением и наехал на бордюр. После чего мотоцикл опрокинулся.

В результате ДТП водитель с телесными повреждениями был доставлен в учреждение здравоохранения.-0-