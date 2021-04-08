8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД пешеход попал под колеса автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 7 апреля около 23.30 водитель "Рено", двигаясь в районе 2-го км внешнего кольца МКАД, наехал на пешехода 1976 года рождения. Мужчина находился на проезжей части. Он был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

Госавтоинспекция напоминает: идти нужно по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а если их нет - по обочине. При отсутствии этих элементов дороги или невозможности идти по ним пешеход может перемещаться по краю проезжей части навстречу движению транспорта. При этом в темное время суток нужно обозначить себя световозвращающими элементами.

В Минске с начала года зарегистрированы 58 наездов (38,4% общего количества ДТП), в результате которых четыре человека погибли и 57 ранены. В 65,5% происшествий с участием пешеходов виноваты водители, 33 наезда (57% общего количества) случились на пешеходных переходах. В 22 подобных авариях виноваты сами пешеходы.-0-